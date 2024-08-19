Власти Грузии о запрете ЕНД: преступникам не место в политике

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили прокомментировал намерения властей страны признать неконституционной и фактически ликвидировать основанную Михаилом Саакашвили партию "Единое национальное движение".

Совершившие преступления люди не должны продолжать принимать участие в политических процессах, заявил в связи с ликвидацией партии "Единое нацдвижение" как неконституционной председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По словам представителя правящей "Грузинской мечты", все будет проходить в рамках исключительно правового процесса, который будет вестись публично и прозрачно.

Папуашвили напомнил, что ЕСПЧ, приняв решение по делу "Очигава против Грузии", подтвердил факт системных пыток, которым подвергались заключенные в тюрьмах Грузии во время правления Саакашвили, причем эту систему и создало ЕНД.

"Поэтому я немного удивлен, когда представители разных стран встают на защиту "Нацдвижения"

– Папуашвили

Спикер парламента подчеркнул, что преступники не должны участвовать в политике, и это верно для всех демократических государств. Поэтому очень важно, чтобы ЕНД, и как партия, и как идеология, подверглись осуждению в Грузии.

Папуашвили также предостерег от вмешательства в правовой процесс иностранных партнеров.