Специалистов по управлению многоэтажками подготовят в Дагестане

В Дагестане в Колледже строительства и дизайна стартует новая образовательная программа, ориентированная на подготовку специалистов по управлению многоэтажными домами. Первая группа студентов начнет обучение уже в этом году, и подать документы могут как выпускники 9-х, так и 11-х классов.
«Государственная жилищная инспекция республики совместно с министерством образования и науки региона инициировала набор студентов в Колледж строительства и дизайна, на специальность «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»
– пресс-служба Госжилинспеции Дагестана
Управление многоэтажками домами включает в себя широкий спектр задач, начиная от технического обслуживания и заканчивая взаимодействием с жильцами.
Цель внедрения учебной программы – повысить уровень квалификации будущих специалистов, что в свою очередь, положительно скажется на качестве жизни людей, проживающих в таких домах. С первого набора студентов станет возможным обеспечить регион квалифицированными кадрами, готовыми к поддержанию стабильности и комфорта в жилищной сфере.