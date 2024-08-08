Специалистов по управлению многоэтажками подготовят в Дагестане

Колледж строительства и дизайна в Дагестане начнет подготовку специалистов по управлению многоквартирными домами. Первый набор состоится в этом году, подать документы могут выпускники 9-х и 11-х классов.

В Дагестане в Колледже строительства и дизайна стартует новая образовательная программа, ориентированная на подготовку специалистов по управлению многоэтажными домами. Первая группа студентов начнет обучение уже в этом году, и подать документы могут как выпускники 9-х, так и 11-х классов.

«Государственная жилищная инспекция республики совместно с министерством образования и науки региона инициировала набор студентов в Колледж строительства и дизайна, на специальность «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»

– пресс-служба Госжилинспеции Дагестана

Управление многоэтажками домами включает в себя широкий спектр задач, начиная от технического обслуживания и заканчивая взаимодействием с жильцами.

Цель внедрения учебной программы – повысить уровень квалификации будущих специалистов, что в свою очередь, положительно скажется на качестве жизни людей, проживающих в таких домах. С первого набора студентов станет возможным обеспечить регион квалифицированными кадрами, готовыми к поддержанию стабильности и комфорта в жилищной сфере.