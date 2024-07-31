Дагестан отстает в строительстве ТОР

Дагестан отстает по времени в строительстве территорий опережающего развития, помимо этого, создаются они зачастую с нарушениями, а данные изобилуют приписками и неточностями.

Власти Дагестана не справляются с реализацией крупных инвестиционных проектов - резидентов территорий опережающего развития (ТОР) "Дагестанские Огни" и "Каспийск", а в информации о них масса нарушений и приписок, сообщил руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Гусейн Гусейнов.

"К примеру, по проекту ОАО "Каспийский завод стекловолокна" в бизнес-плане представлена информация, где срок реализации проекта указан с 2021 по 2023 годы, то есть проект в 2023 году должен быть завершен, при этом по факту уровень готовности — всего 10%"

- Гусейн Гусейнов

Еще хуже ситуация по проектам ООО "Хазар" и ООО "Трубопласт" в Дагестанских Огнях – власти отчитались о их готовности, однако фактически работы на этих площадках не проводились из-за несоблюдения инвесторами условий договора аренды. Такая же ситуация с реализацией проекта АО "Дагцемент" – по бумагам уровень готовности 70%, однако никакие работы на объекте не ведутся, пишет РБК.

Отдельная тема - расхождения данных по срокам реализации инвестиционных проектов, требующая особого контроля органами исполнительной власти, добавил руководитель АПИ.