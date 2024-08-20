Сергей Рябков "Вестнику Кавказа": Россия гарантирует Азербайджану поддержку по БРИКС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил сегодня "Вестнику Кавказа", что Москва не только приветствует решение Азербайджана стать членом БРИКС, но и сделает все возможное для достижения Баку этой цели.
"Мы приветствуем, безусловно, обращение наших азербайджанских друзей. Заявка Азербайджана принята российским председательством, и мы будем ее отрабатывать вместе со всеми участниками БРИКС. Безусловно, мы поддерживаем заявку Азербайджана, в этом нет никаких сомнений", - прежде всего сказал он.
"Решения в БРИКС принимаются единогласно, консенсусом, поэтому не все и не всегда зависит только от председательства – но это не значит, что я какие-то оценки азербайджанским шансам даю в данный момент. Как раз наоборот: я считаю Азербайджан очень сильной кандидатурой", - подчеркнул Сергей Рябков.
"Я уверен, что после саммита БРИКС в Казани мы будем иметь более проясненную картину на этот счет. Поддержка России Азербайджану гарантирована", - заключил замглавы МИД РФ.