Сергей Рябков "Вестнику Кавказа": Россия гарантирует Азербайджану поддержку по БРИКС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил "Вестнику Кавказа" о полной поддержке российскими властями заявки Азербайджанской Республики на интеграцию в БРИКС. По его словам, перспектива принятия Баку в БРИКС будет очерчена на саммите организации в Казани.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил сегодня "Вестнику Кавказа", что Москва не только приветствует решение Азербайджана стать членом БРИКС, но и сделает все возможное для достижения Баку этой цели.

"Мы приветствуем, безусловно, обращение наших азербайджанских друзей. Заявка Азербайджана принята российским председательством, и мы будем ее отрабатывать вместе со всеми участниками БРИКС. Безусловно, мы поддерживаем заявку Азербайджана, в этом нет никаких сомнений", - прежде всего сказал он.

"Решения в БРИКС принимаются единогласно, консенсусом, поэтому не все и не всегда зависит только от председательства – но это не значит, что я какие-то оценки азербайджанским шансам даю в данный момент. Как раз наоборот: я считаю Азербайджан очень сильной кандидатурой", - подчеркнул Сергей Рябков.

"Я уверен, что после саммита БРИКС в Казани мы будем иметь более проясненную картину на этот счет. Поддержка России Азербайджану гарантирована", - заключил замглавы МИД РФ.