Лесной пожар в Феодосии: ситуация стабилизируется

Пожарные продолжают бороться с масштабным лесным пожаром под Феодосией в Крыму. Новых очагов за ночь не возникло, и площадь пожара не изменилась.

Огнеборцам удалось стабилизировать положение на месте мощного лесного пожара в Феодосии, рассказали в МЧС России.

По данным спасателей, появления новых очагов удалось избежать, пишет ТАСС: утренний облет показал их отсутствие.

Тушение огня в районе Тепе-Оба велось и ночью. За это время пожар остался в прежних границах: горит 65 га подстилки и 85 га сухой растительности, то есть в общей сложности огнем охвачено 150 га.

В МЧС добавили, что за утро вода на пожар была сброшена 10 раз, общий объем составил 50 т. За все время пожар на него выполнили 84 сброса, залив его свыше чем 250 т жидкости.

Накануне стало известно, что огнеборцам удалось уберечь от огня село Южное. Кроме того, они потушили места интенсивного горения.