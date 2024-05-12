МРОТ в России может вырасти до 30 тыс рублей

Российские депутаты выступили с инициативой поднять минимальный размер оплаты труда до уровня в 30 тыс рублей. Законодатели считают необходимым сделать это уже с 2025 года.

МРОТ в России может быть увеличен до 30 тыс рублей – по крайней мере, с такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР. О ней сообщил глава комитета по труду Ярослав Нилов.

По его словам, партия предлагает вывести МРОТ на такой уровень начиная с 2025 года.

"Это насущный вопрос для многих миллионов наших сограждан, и увеличение МРОТ для них – это вопрос не только достатка, но и качества жизни"

– депутат

Нилов также разместил текст пояснительной записки. В ней перечислены негативные последствия невысокого МРОТ. В частности, уверены законодатели, это вызывает разрыв в доходах россиян, сокращает совокупный спрос. Кроме того, при низком МРОТ предприятия не спешат осваивать современные технологии, справедливо оплачивать труд, отсутствуют условия для роста его производительности. Все это, полагают в ЛДПР, негативно влияет и на рост ВВП.

В записке указано, что если человек сегодня получает зарплату на уровне МРОТ, то есть 19 тыс 242 рубля, то он буквально вынужден брать деньги в долг и обращаться за кредитами.

Повышение же МРОТ, уверены в ЛДПР, позволит снизить уровень нищеты, что особенно важно в условиях санкций и быстрой инфляции, уменьшить социальную напряженность и дать толчок развитию тех отраслей, которые связаны в большей степени с внутренним рынком.

Напомним, в апреле Владимир Путин заявил, что в результате постепенной индексации МРОТ к 2030 года он достигнет 35 тыс рублей.