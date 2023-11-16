МРОТ повысят до 35 тыс в России

В России ведется обсуждение о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей к 2030 году. Повышение потребует изменить систему оплаты труда работников бюджетной сферы.
«Нам очень важно, чтобы мы создали сначала пилотные проекты и на базе пилотов создали такие системы оплаты труда, которые позволят, в том числе реагировать на те экономические изменения, которые происходят в отраслях промышленности»
– кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова
Перспективы для работников
Повышение МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году может стать значительным шагом к улучшению жизни трудящихся. Это позволит многим людям обеспечить себя и свои семьи базовыми товарами и услугами.
Влияние на бизнес
Однако для бизнеса повышение МРОТ может стать серьезной нагрузкой. Многие работодатели столкнутся с необходимостью пересмотра своих финансовых планов, возможно, уменьшения штата сотрудников или повышения цен на свою продукцию или услуги. Это, в свою очередь, может повлиять на конкурентоспособность компаний и общую экономическую ситуацию в стране.
Сбалансированный подход
Для достижения наилучших результатов необходимо найти оптимальное решение, которое учитывает интересы как работников, так и работодателей. Важно провести анализ возможных последствий и разработать меры поддержки для бизнеса в случае увеличения МРОТ. Только таким образом можно добиться устойчивого развития экономики и социальной сферы.
Напомним, что в настоящее время показатель минимальной оплаты труда составляет 19.242 рубля в месяц при отработке не 40 часов в неделю.