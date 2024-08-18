Российские деятели культуры поздравили Мехрибан Алиеву с юбилеем

Накануне был юбилей первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Российские культурные деятели Григорий Заславский, Юрий Помпеев и Наталия Зазулина-Музыкантская в беседе с "Вестником Кавказа" поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения и поделились своими оценками ее работы в сфере культуры.

Ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский и писатели Юрий Помпеев и Наталия Зазулина-Музыкантская рассказали "Вестнику Кавказа" о своем отношении к первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой и поздравили ее с наступившим юбилеем.

Юрий Помпеев сообщил, что познакомился с Мехрибан Алиевой 13 лет назад, во время презентации фильма литовского журналиста Ричарда Лапайтиса "Бесконечный коридор", посвященного Трагедии в Ходжалы. "Мехрибан Алиева выступала на обсуждении этого фильма, и я тогда понял, что в ней воплощен азербайджанский национальный характер. В азербайджанском характере семья – это основа бытия и будущего, фундамент национальной культуры и крепость государства. Именно это я увидел в Мехрибан Алиевой при первом знакомстве", - сказал он.

"Она чрезвычайно общительный человек, в обсуждении фильма она заинтересованно участвовала и делала ценные замечания, с которыми я был согласен. Мехрибан Алиева вела себя в полемике искренне и откровенно, произвела на меня впечатление человека очень хорошо подготовленного", - продолжил писатель.

"Мехрибан Алиева очень многое сделала через работу Фонда Гейдара Алиева. Фонд не только реализует культурные проекты в России, но и заботится о воспитанниках детских домов, осуществляет большую культурную помощь. Это взаимодействие в гуманитарной сфере крайне важно для российско-азербайджанских отношений, и нужно, чтобы российская сторона тоже принимала в нем активное участие. Перспективы, я думаю, здесь бесконечные, ведь взаимодействие в культуре – это взаимодействие людей. Власти моего города, Санкт-Петербурга, достаточно тесно работают с Азербайджаном, в том числе в культурном отношении, обмениваются гастролями и театров, и других коллективов в разных направлениях искусства", - отметил Юрий Помпеев.

Григорий Заславский подчеркнул, что Мехрибан Алиева играет особую роль в российско-азербайджанских отношениях, укрепляя их через развитие гуманитарного взаимодействия. "Мехрибан Алиева олицетворяет собой то, что мы, к сожалению, очень редко видим во внешней политике в каком-то реализованном варианте – когда сочетание культурных проектов дает победу и успех в более глобальных вопросах взаимоотношений и международного сотрудничества. И в этом опыт и заслуги первого вице-президента Азербайджана невозможно переоценить", - подчеркнул ректор ГИТИС.

"Первый вице-президент Азербайджана контактирует со всеми сферами российской культуры и искусства. В моей сфере это проявляется в работе с конкретными театрами, в ее внимании к сотрудничеству и гастролям "Геликон Оперы" и других больших и лучших российских коллективов, которые получают возможность выступлений в Азербайджане и взаимодействия с азербайджанскими коллегами при ее непосредственном содействии. На официальных мероприятиях с участием Мехрибан Алиевой я всегда восхищался ее красотой и умом", - признался Григорий Заславский.

Наталия Зазулина-Музыкантская охарактеризовала Мехрибан Алиеву как великого человека. "Первый вице-президент Азербайджана ведет действительно большую, очень большую межгосударственную работу. Мне приходилось с ней видеться по проблемам культурного и межхристианского обмена, и я знаю, что всему, что в этом вопросе нужно делать закавказским государствам, она всячески помогает. Кроме комплиментов и низкого поклона за многое-многое доброе, что она сделала, я хочу сказать, что она стоит в одном ряду с великими политическими и культурными деятелями Азербайджана. Это женщина-политик, достойная первая леди при президенте Ильхаме Алиеве и мать, вырастившая таких замечательных дочерей и сына. Большие поздравления Мехрибан Алиевой, мое уважение ей и ее семье на многие годы. Пусть Всевышний хранит их!" – пожелала она.

"Мехрибан Алиева – это очень внимательный человек. Если вы подходите к ней с каким-то вопросом, то она прежде всего вас внимательно выслушает, а затем пошагово расскажет, что может сделать в этом вопросе она. Понятно, что как правило к ней обращаются с непростыми вопросами. Так как она первая леди, она продумывает, как вести себя, что делать – Мехрибан Алиева очень ответственный человек в любом вопросе, будь то открытие биеннале в Москве, запуск культурных дней Азербайджана и так далее. В работе она всегда проявляет себя как аккуратный и скрупулезный деятель – и великолепно держит баланс", - подчеркнула Наталия Зазулина-Музыкантская.

"В том, что касается российско-азербайджанских культурных связей, Мехрибан Алиева стремится по максимуму сохранить существующие между нашими странами мосты и возвести новые. То, что стоит на культуре в плане дипломатических отношений России и Азербайджана – это полностью ее заслуга. Здесь ей можно говорить только одни комплименты", - заключила писательница.