Кубани пообещали еще два дня ливней и гроз

Кубанские спасатели на два дня, 27 и 28 августа, объявили штормовое предупреждение о непогоде – на большей части региона пройдут сильные дожди, ливни и грозы, возможно с градом, а также ожидается сильный ветер.

В ближайшие два дня штормовая погода не покинет Кубань - на 27 и 28 августа спасатели объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как спрогнозировали синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, тропический циклон, минувшей ночью обрушившийся на курортный Сочи, продержится как минимум еще два дня - местами в регионе пройдут сильные дожди и ливни в сочетании с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать до 23 метров в секунду, передает "АиФ-Юг".

Спасатели попросили жителей и гостей края внимательно просматривать смс-сообщения о возможных ЧС, а также избегать нахождения возле потенциально опасных объектов во время грозы, не находиться рядом с линиями электропередач и максимально необходимо усилить контроль за детьми в непогоду.