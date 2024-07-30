Северный Кавказ вышел в лидеры по строительству частного жилья

В нынешнем 2024 году на Северном Кавказе построили в два раза больше частных жилых домов, чем годом ранее, что вывело регион в лидеры России по темпам роста такого строительства: спрос на дома здесь намного выше, чем на квартиры.

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) стал лидером России по темпам роста индивидуального жилого строительства (ИЖС), сообщила пресс-служба банка ВТБ.

Как известно, спрос рождает предложение, и спрос на дома на Кавказе значительно больше, чем на квартиры: в нынешнем году в СКФО будет построено около 60 млн кв м частных домов, передает "АиФ-Ставрополье".

В целом рост ИЖС на Кавказе прибавил 98%, и роль здесь играет множество факторов – таких, как стоимость дома, скорость его постройки и климатические условия, в которых он будет эксплуатироваться.

"В крупных городах стоимость частного дома сопоставима с ценой небольшой квартиры в черте города, но она не подходит для семей. Изменение условий господдержки и достаточно высокие рыночные ставки "остудят" этот рынок. Но мы считаем, что "похолодание" будет кратковременным"

- представитель ВТБ Сергей Бабин

В среднем самый распространенный – быстровозводимый морозостойкий деревянный дом обходится заказчику в 3 млн рублей, и эти деньги реально накопить за 3-6 лет, если откладывать половину заработанного одним из членов семьи.