Турция примет 230 млн человек к концу года

По итогам 2024 года Турция хочет достичь показателя пассажиропотока в 230 млн человек. С января по июль страну уже посетили почти 130 млн человек.

Турецкие аэропорты прогнозируют поток авиапассажиров в 230 млн человек к концу 2024 года, рассказал руководитель Минтранса страны Абдулкадир Уралоглу.

Он отметил, что Турция обладает огромным потенциалом в сфере гражданской авиации.

"Число активно действующих аэропортов страны достигло 58. Наши авиакомпании организуют полеты в 346 аэропортов 131 страны мира"

- Абдулкадир Уралоглу

Министр добавил, что за период с начала года по конец июля турецкие аэропорты приняли почти 130 млн человек, что на 11 млн человек больше, чем в прошлом году.

С каждым годом все больше людей предпочитают воздушный транспорт, что дает отличный стимул развиваться турецким авиакомпаниям.

"Всего в четырех часах полета от Турции расположены 67 стран с общим числом населения в 1,4 млрд человек. Все большее число людей делают ставку на воздушный транспорт и это весомый стимул для авиакомпаний"

- Уралоглу

Для современной Турции гражданские авиаперевозки – гарант развития, завершил свою речь глава Минтранса в ходе посещения провинции Трабзон.