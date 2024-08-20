Турция примет 230 млн человек к концу года

Турецкие аэропорты прогнозируют поток авиапассажиров в 230 млн человек к концу 2024 года, рассказал руководитель Минтранса страны Абдулкадир Уралоглу.
Он отметил, что Турция обладает огромным потенциалом в сфере гражданской авиации.
"Число активно действующих аэропортов страны достигло 58. Наши авиакомпании организуют полеты в 346 аэропортов 131 страны мира"
- Абдулкадир Уралоглу
Министр добавил, что за период с начала года по конец июля турецкие аэропорты приняли почти 130 млн человек, что на 11 млн человек больше, чем в прошлом году.
С каждым годом все больше людей предпочитают воздушный транспорт, что дает отличный стимул развиваться турецким авиакомпаниям.
"Всего в четырех часах полета от Турции расположены 67 стран с общим числом населения в 1,4 млрд человек. Все большее число людей делают ставку на воздушный транспорт и это весомый стимул для авиакомпаний"
- Уралоглу
Для современной Турции гражданские авиаперевозки – гарант развития, завершил свою речь глава Минтранса в ходе посещения провинции Трабзон.