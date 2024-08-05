Школы Махачкалы ждут нововведения

В новом учебном году в школах и детсадах Махачкалы будут нововведения, и коснутся они не только школьников и воспитанников дошкольных учреждений, но и их руководства.

С начала нового учебного года школы и детские сады Махачкалы ждут новвведения, рассказал в своем Telegram-канале глава горадминистации дагестанской столицы Юсуп Умавов.

"Впервые в школах попробуют организацию питания в формате аутсорсинга, то есть передачи этой обязанности сторонней организации – в пилотном проекте участвует 21 школа, отобранная по принципу наибольшей изношенности пищевого блока. Вместе с тем школам дадут возможность открыть буфеты, что позволит охватить питанием учеников старших классов"

- Юсуп Умавов

Еще одно нововведение – школы получат возможность оказывать платные услуги, то есть зарабатывать сами, а еще они смогут открывать группы продленного дня, на которые очень большой спрос у родителей.

В школах появятся штатные охранники - каждая будет обеспечена минимум одним "человеком с ружьем".

И последнее нововведение, которое касается администраций учебных учреждений – вся их бухгалтерия до конца 2024 года будет переведена в единый цифровой формат, добавил сити-менеджер.