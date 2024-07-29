Вестник Кавказа

Уличную культуру представят в Махачкале

Уличную культуру представят в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль уличной культуры состоится в Махачкале 10 августа. На нем именитые спортсмены проведут мастер-классы. В конце будут объявлены победители фестиваля.

Спортивный фестиваль "Уличная Классика" примет Махачкала. Уличную культуру в столице Дагестана представят именитые спортсмены страны и мира.

Атлеты проведут мастер-классы для всех желающих. Затем состоятся отборы и турниры по панне, паркуру, воркауту, самокату, скейту и другим видам.

Помимо этого, участники смогут попытать успех в бадминтоне, пинг-понге, армрестлинге, футбольном фристйле, кроссфите и баскетболе.

По итогам фестиваля будут выявлены победители по дисциплинам. Им вручат памятные подарки на торжественной церемонии закрытия мероприятия.

Стоит добавить, фестиваль "Уличная Классика" состоится в столице Дагестана 10 августа.

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