Вестник Кавказа

Пирамида Хеопса в Египте подорожает на 66% для россиян

Пирамида Хеопса в Египте подорожает на 66% для россиян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Египте с 2025 года поднимутся цены на посещение знаменитых пирамид. Цена билета в пирамиду Хеопса вырастет на 66%.

Осмотр египетских пирамид в будущем году подорожает для туристов.

Высший совет по древностям Египта принял решение с 1 января будущего года повысить плату за посещение пирамиды Хеопса с 900 до 1500 египетских фунтов, это около 2,8 тыс рублей. Таким образом, цена вырастет на 66%. Посещение достопримечательности подорожает не только для интуристов, но и для иностранных студентов в Египте - с 450 до 750 фунтов.

Пирамида Хеопса входит в комплекс пирамид на плато Гиза, он находится неподалеку от Каира.

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