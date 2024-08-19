Автоцистерна привела к цепному ДТП на Ставрополье

У Ставрополя попала в ДТП автоцистерна. Разлившееся топливо привело еще к нескольким ДТП. Есть пострадавшие.

На подъезде к столице Ставропольского края попала в ДТП автоцистерна. Разлившееся топливо привело еще к нескольким столкновениям. Пострадали 5 человек.

«ДТП произошло около 16:00 на 16-м километре автодороги «Подъезд к городу Ставрополю со стороны ФАД «Кавказ» … В результате произошла утечка топлива, образовав скользкую пленку на проезжей части. Автомобили, следовавшие в попутном направлении, потеряли управление, вследствие чего произошло несколько ДТП»

– пресс-служба краевой Госавтоинспекции

Сразу после сообщений о ДТП власти и экстренные службы были быстро среагировавшими. Спасатели и службы экстренной помощи прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки. Важно отметить, что спасатели работали в сложных условиях, пытались не только справиться с утечкой топлива, но и оказать помощь пострадавшим. Некоторые водители получили травмы различной степени тяжести, и тяжелое состояние нескольких человек потребовало экстренной медицинской помощи.