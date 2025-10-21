Страны ОПЕК+ решили продолжить увеличение нефтедобычи

ОПЕК+ собирается продолжить наращивать добычу нефти. На двух последних заседаниях страны альянса договаривались о повышении нефтедобычи на 137 тыс баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ намерены договориться об очередном незначительном повышении нефтедобычи на декабрь. Об этом сообщают информированные источники в преддверии сегодняшней встречи крупнейшего в мире альянса нефтедобывающих стран.

По их данным, речь идет о повышении квоты на декабрь еще на 137 тыс баррелей в сутки. В общей сложности с апреля нынешнего года страны ОПЕК+ увеличили свои производственные квоты более чем на 2,7 млн баррелей в сутки.

При этом один из источников допускает, что альянс может сделать паузу в увеличении добычи в следующем месяце, передает агентство Reuters.

На двух последних заседаниях ОПЕК+ было принято решение повысить квоты на октябрь и ноябрь на 137 тыс баррелей.

На прошлой неделе нефтяные цены опускались до пятимесячного минимума – примерно до $60 долларов за баррель.