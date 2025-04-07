Страны ОПЕК+ продолжают наращивать нефтедобычу

Группа стран ОПЕК+ второй месяц подряд будет ежесуточно добывать дополнительные 411 тыс баррелей. Изначально речь шла о добыче 138 тыс баррелей.

Восемь стран ОПЕК+, которые добровольно снижают нефтедобычу, должны в июне увеличить ее на 411 тыс баррелей в сутки. Это эквивалентно трехмесячному плану по росту производства.

Обязательства по добровольному сокращению добычи ранее взяли на себя Россия, Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Оман и Ирак. Все эти государства с начала прошлого года добровольно уменьшали добычу суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки.

С апреля текущего года названные страны собирались увеличивать добычу на 138 тыс баррелей в сутки, однако с мая отошли от первоначально принятого плана и решили в мае и июне нарастить ее на 411 тыс баррелей.