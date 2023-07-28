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Шторм на Азовском море - двухметровые волны ожидаются в пятницу

Шторм на Азовском море - двухметровые волны ожидаются в пятницу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сильный шторм, двухметровые волны, ветер и дождь случатся в пятницу на Азовском море. Стихия затронет также несколько черноморских курортов.

Сегодня Азовское море будет штормить - волны могут достичь высоты 2 метра.

МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение на 28 июля в связи с волнением на Азовском море. Спасатели предупреждают: волны в пятницу у берега могут достигать 1,5 метров, в открытом море - 2 метров.

Опасная погода связана с сильным ветром, на восточной стороне Азовского моря прогнозируется порывистый ветер 25-28 м/с, что по шкале Бофорта соответствует сильному шторму.

Ветер поднимет штормовые волны и на Черном море, на участке от Феодосии до Анапы волны поднимутся до 3-4 метров. Также в регионе ожидаются ливни и грозы.

Неблагоприятный прогноз погоды составлен и для Сочи, туда непогода доберется на день позже.

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