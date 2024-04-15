Жара через сутки накроет Сочи

В середине рабочей недели в Сочи установится летняя жара. Воздух прогреется до 30 градусов, к выходным грозы понизят температуру.

В Сочи прогнозируется температурный «взрыв» - резкое потепление принесет 30-градусную жару, а затем отступит под натиском дождей.

«На Юг вернется рекордная жара с температурами более характерными для середины лета»

– центр погоды «Фобос»

Жаркая погода начнется в среду и продержится до конца рабочей недели - в пятницу грозовые дожди остудят воздух до 23 градусов.

«В четверг и пятницу, в условиях малооблачной погоды, произойдет температурный «взрыв» – показания термометров достигнут плюс 27-29»

– центр погоды «Фобос»

По оценкам синоптиков, жара в Сочи на этой неделе может войти в список температурных рекордов.

Отметим, что теплая весна в этом году ведет к быстрому прогреву Азовского и Черного морей. Купальный сезон может открыться уже в мае.