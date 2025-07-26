Ставрополье накроют зной и грозы

6 и 7 августа в Ставропольском крае прогнозируют экстремальную жару, местами - ливни, грозы и шквалистый ветер.

Жителей Ставропольского края предупреждают о сильной жаре: во второй половине дня 6 и 7 августа температура в отдельных районах поднимется до +40 градусов, сообщили в ПАСС региона.

Погодные условия остаются нестабильными - одновременно с жарой возможны ливни, грозы, град и порывы ветра до 25 м/с. По-прежнему действует штормовое предупреждение.

По данным регионального Гидрометцентра, в ночь на 6 августа сохраняется риск осадков, а днем столбики термометров вновь покажут экстремальные значения. На 7 августа прогнозируют сухую, но знойную погоду.

Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности: не разводить открытый огонь, избегать длительного пребывания на солнце и при ухудшении погоды - не выходить на открытые пространства. В случае чрезвычайных ситуаций рекомендуется звонить по номеру 112.