Ставрополье борется за сохранение культурной идентичности

Опубликовано: 4:05, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Масштабные реставрационные работы, ведущиеся в Ставрополье, призваны сохранить самобытность региона. Это, в свою очередь, приведет к росту потока туристов.

Более трех десятков объектов культуры получат вторую жизнь в Ставропольском крае, в том числе, так называемые заброшки, к которым сейчас относятся несколько объектов в Пятигорске, Железноводске и Кисловодске.

«На сегодняшний день на территории Ставропольского края одновременно ведутся работы по сохранению 55 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. При этом в отношении 31 объекта культурного наследия федерального и регионального значения выполняются комплексные ремонтно-реставрационные работы»

– начальник управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Анна Конева.

По ее словам, финансовые вложения в реставрацию старинных памятников и особняков нужны для сохранения самобытности региона, что в свою очередь повысит его привлекательность как для местных жителей, так и для гостей Ставрополья.