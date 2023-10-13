Ставрополье борется за сохранение культурной идентичности

Более трех десятков объектов культуры получат вторую жизнь в Ставропольском крае, в том числе, так называемые заброшки, к которым сейчас относятся несколько объектов в Пятигорске, Железноводске и Кисловодске.
«На сегодняшний день на территории Ставропольского края одновременно ведутся работы по сохранению 55 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. При этом в отношении 31 объекта культурного наследия федерального и регионального значения выполняются комплексные ремонтно-реставрационные работы»
– начальник управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Анна Конева.
По ее словам, финансовые вложения в реставрацию старинных памятников и особняков нужны для сохранения самобытности региона, что в свою очередь повысит его привлекательность как для местных жителей, так и для гостей Ставрополья.