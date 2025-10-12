Вестник Кавказа

Ставрополь посетило более 150 тыс человек за десять месяцев

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала 2025 года в Ставрополе было зафиксировано 153 тыс гостей – сообщили в городской администрации.

Согласно сообщениям пресс-службы администрации Ставрополя, город с января 2025 года посетило 153 тыс туристов. По словам главы города Ивана Ульянченко, необходимо развивать сферу туризма внутри нашей страны и всячески его поддерживать. 

"С начала года Ставрополь принял более 153 тыс гостей. В текущих условиях развития внутреннего туризма особенно важно поддерживать профессионалов, работающих в этой сфере"

– Иван Ульянченко

Сегодня также была открыта регистрация на участие в конкурсе "Мастер индустрии гостеприимства", цель которого – популяризировать туристическую сферу и построение карьеры в ней. Лучшие специалисты области смогут показать свой опыт работы в этой области и стать одним из примеров перспектив ее развития.

