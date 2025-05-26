США ждут ажиотажа вокруг заключения торговых сделок в июле

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает ажиотажа вокруг заключения соглашений по пошлинам до истечения установленного срока. О том, сколько сделок планируется заключить, не сообщается.

Вашингтон ожидает ажиотаж вокруг заключения торговых соглашений за неделю до истечения установленного американским президентом Дональдом Трампом крайнего срока в этом вопросе, который он назначил на 9 июля, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

Журналисты задали ему вопрос о том, сколько торговых соглашений с ключевыми партнерами будет заключено до 9 июля.

"Мы посмотрим. В последнюю неделю ожидается ажиотаж, так как давление нарастает"

- Скотт Бессент

Он отметил, что некоторые страны добросовестно ведут переговоры с США, и добавил, что в случае, если с тем или иным государством не получится заключить сделку, то им стоит быть готовым к введению пошлин, объявленных администрацией Белого дома в апреле.