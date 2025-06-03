Вестник Кавказа

США заблокировали резолюцию СБ ООН по сектору Газа

Флаги США и ООН
© Фото: Динара Хаирова
Америка наложила вето на проект резолюции СБ ООН, согласно которой огонь в секторе Газа должен быть прекращен незамедлительно. Все остальные члены Совета поддержали документ.

Резолюция по сектору Газа, предполагающая немедленное прекращение огня, оказалась заблокирована в Совбезе ООН Соединенными Штатами.

Америка воспользовалась своим правом вето и наложила его на проект этой резолюции, пишет ТАСС.

Документ разработала десятка непостоянных членов Совбеза. Его поддержали все члены СБ, кроме США.

В резолюции в общей сложности четыре пункта. Один из них – полное и прочное прекращение огня в Газе, которое будет совершенно немедленно всеми сторонами. Далее резолюция предполагает освобождение всех заложников. Еще одно требование – срочная и полная отмена ограничений на поставки в Газу гумпомощи как от ООН, так и от партнеров.

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