США заблокировали резолюцию СБ ООН по сектору Газа

Америка наложила вето на проект резолюции СБ ООН, согласно которой огонь в секторе Газа должен быть прекращен незамедлительно. Все остальные члены Совета поддержали документ.
Резолюция по сектору Газа, предполагающая немедленное прекращение огня, оказалась заблокирована в Совбезе ООН Соединенными Штатами.
Америка воспользовалась своим правом вето и наложила его на проект этой резолюции, пишет ТАСС.
Документ разработала десятка непостоянных членов Совбеза. Его поддержали все члены СБ, кроме США.
В резолюции в общей сложности четыре пункта. Один из них – полное и прочное прекращение огня в Газе, которое будет совершенно немедленно всеми сторонами. Далее резолюция предполагает освобождение всех заложников. Еще одно требование – срочная и полная отмена ограничений на поставки в Газу гумпомощи как от ООН, так и от партнеров.