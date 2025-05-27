Прекращение огня в Газе – Совбез ООН проголосует по резолюции

Резолюцию с требованием о прекращении боевых действий в секторе Газа подготовили непостоянные члены Совета Безопасности ООН, сегодня по проекту документа состоится голосование.
"Совет Безопасности... требует немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в Газе, соблюдаемого всеми сторонами"
– текст резолюции
Документ, помимо призыва к прекращению огня, содержит требования об освобождении всех заложников и о снятии всех ограничений на поставки гуманитарной помощи в анклав.
Проект резолюции подготовлен непостоянными членами СБ ООН, среди которых числятся Словения, Алжир, Дания, Греция, Пакистан и другие. К постоянным членам Совбеза относятся РФ, США, Китай, Великобритания, Франция.
Голосование по резолюции состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
Отметим, что в ноябре 2024 года США наложили вето на подобную резолюцию непостоянных членов Совбеза ООН.