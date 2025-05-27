Прекращение огня в Газе – Совбез ООН проголосует по резолюции

Вечером в среду в Совбезе ООН состоится голосование по резолюции об остановке огня в Газе. Документ подготовлен непостоянными членами Совбеза. Ранее их резолюции по Газе блокировались США.

Резолюцию с требованием о прекращении боевых действий в секторе Газа подготовили непостоянные члены Совета Безопасности ООН, сегодня по проекту документа состоится голосование.

"Совет Безопасности... требует немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в Газе, соблюдаемого всеми сторонами"

– текст резолюции

Документ, помимо призыва к прекращению огня, содержит требования об освобождении всех заложников и о снятии всех ограничений на поставки гуманитарной помощи в анклав.

Проект резолюции подготовлен непостоянными членами СБ ООН, среди которых числятся Словения, Алжир, Дания, Греция, Пакистан и другие. К постоянным членам Совбеза относятся РФ, США, Китай, Великобритания, Франция.

Голосование по резолюции состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что в ноябре 2024 года США наложили вето на подобную резолюцию непостоянных членов Совбеза ООН.