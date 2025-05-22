ХАМАС сообщил о готовности вернуться к переговорам по Газе

ХАМАС заявил, что готов вернуться к переговорам по Газе. При этом в палестинском движении назвали два обязательных условия.

ХАМАС объявил о своей готовности вернуться к переговорам с израильской стороны по вопросу прекращения огня в секторе Газа, заявление распространила пресс-служба палестинского движения.

В сообщении говорится, что ХАМАС подтверждает свою готовность незамедлительно вернуться к переговорам с целью достижения консенсуса по спорным вопросам.

При этом в движении назвали два обязательных условия для переговоров – обеспечение постоянного прекращения огня в секторе Газа и полный вывод оттуда израильских военных.

Ранее Египет и Катар выразили надежду на скорое достижение соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве на 60 дней. Стороны добавили, что работают над урегулированием.