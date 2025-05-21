Вестник Кавказа

ХАМАС готов принять план Уиткоффа – СМИ

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В ХАМАС готовы принять план перемирия Стива Уиткоффа, но с рядом оговорок.

Руководство ХАМАС готово принять план по прекращению огня, представленный спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, однако в палестинском движении будут настаивать на ряде собственных условий, сообщают арабские СМИ. 

Как отмечает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, в ХАМАС намерены добиться соглашения о постепенном освобождении израильских заложников на протяжении всех 60 дней, а не единовременного освобождения в течение двух дней. 

Также руководители палестинского движения хотят гарантий от США относительно Израиля. ХАМАС хочет убедиться, что израильские войска гарантированно остановят боевые действия  и покинуть территорию палестинского анклава. 

Напомним, что план Уиткоффа предусматривает прекращение огня в Газе на 60 дней и освобождение 10 оставшихся в живых заложников в течение первой недели.

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