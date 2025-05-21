ХАМАС готов принять план Уиткоффа – СМИ

В ХАМАС готовы принять план перемирия Стива Уиткоффа, но с рядом оговорок.

Руководство ХАМАС готово принять план по прекращению огня, представленный спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, однако в палестинском движении будут настаивать на ряде собственных условий, сообщают арабские СМИ.

Как отмечает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, в ХАМАС намерены добиться соглашения о постепенном освобождении израильских заложников на протяжении всех 60 дней, а не единовременного освобождения в течение двух дней.

Также руководители палестинского движения хотят гарантий от США относительно Израиля. ХАМАС хочет убедиться, что израильские войска гарантированно остановят боевые действия и покинуть территорию палестинского анклава.

Напомним, что план Уиткоффа предусматривает прекращение огня в Газе на 60 дней и освобождение 10 оставшихся в живых заложников в течение первой недели.