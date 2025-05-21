В ХАМАС подтвердили ведение консультаций по предложению США

Радикальное движение ХАМАС продолжает обсуждать предложение спецпосланника президента США Уиткоффа о прекращении огня в Газе. В нем также подтвердили получение ответа израильской стороны.

Радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило, что сейчас проводит консультации относительно предложения о прекращении огня в секторе Газа, поступившего от спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

"ХАМАС по-прежнему обсуждает с палестинскими фракциями предложение Стивена Уиткоффа относительно прекращения огня"

- ХАМАС

Ранее член политбюро ХАМАС Басем Наим пояснил, что они также получили ответ израильской стороны на план Уиткоффа и считают, что он абсолютно "не отвечает ни одному из справедливых и законных требований" палестинского народа.

Напомним, что США предложили на 60 дней остановить огонь в Газе. ХАМАС должен в течение недели освободить 10 заложников и передать останки 18 погибших ранее заложников. Израиль, в свою очередь, обязан освободить палестинских заключенных, списки были утверждены ранее. Также в условиях по перемирию говорится о возобновлении поставок в анклав гуманитарной помощи через ООН и другие международные организации.