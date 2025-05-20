Когда начнется новое перемирие в секторе Газа?

Американская сторона направила ХАМАС и Израилю новое предложение о перемирии в Газе. ХАМАС после изучения предложения собирается отклонить его, сообщает BBC.

Палестинское движение ХАМАС не примет предложение о прекращении огня в секторе Газа, направленное спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом накануне, передает BBC со ссылкой на представителя ХАМАС.

В четверг сообщалось, что в ХАМАС изучают предложение на предмет его соответствия интересам жителей анклава и возможности постоянного прекращения огня в Газе. По словам представителя движения, предложение Уиткоффа будет отклонено в связи с несоответствием основным требованиям ХАМАС, которые включают прекращение боевых действий.

Другой представитель ХАМАС рассказал Reuters, что данное предложение "не содержит обязательств со стороны Израиля прекратить войну в Газе, вывести израильские войска из анклава или позволить помощи свободно поступать на истерзанную войной территорию".

Отметим, что Израиль принял американское предложение, в Белом доме сообщили, что Биньямин Нетаньяху одобрил предложение до того, как оно было направлено палестинскому движению на рассмотрение.

Накануне телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на источник, что Уиткофф получил данные о том, что обе стороны конфликта приняли предложение о перемирии.

Предложение, согласно данным СМИ, включает прекращение огня на 60 дней, передачу ХАМАС в течение недели 10 живых заложников и тел 18 погибших заложников, освобождение Израилем палестинских заключенных из утвержденного списка. Также предложение предполагает возобновление гуманитарных поставок в сектор Газа при участии ООН и других международных организаций.

Перспективы перемирия в Газе

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о мотивах американского предложения по перемирию в секторе Газа.

"Американское предложение направлено в первую очередь на прекращение военных действий. Президент Дональд Трамп, пытаясь остановить те или иные военные действия по всему миру, всюду выдвигает свои условия, не вдаваясь в подробности конфликтов. Основной момент по сектору Газа состоит в том, что в начале года Трамп заявлял о намерении США взять под контроль ситуацию в эксклаве, и сейчас мы это уже наблюдаем в гуманитарной сфере – американские ЧВК занимаются там охраной складов с продовольствием и распределением гуманитарной помощи. И в данный момент Дональд Трамп очень не хотел бы разрастания боевых действий со стороны Израиля", - прежде всего сказал он.

"США не нужны боевые действия в секторе Газа еще и потому, что наметился некий прогресс на переговорах с Ираном по ядерной программе, накануне прозвучали заявления о возможности чуть ли не на следующей встрече подписать рамочное соглашение. Между тем раздражающий фактор израильских действий в секторе Газа сохраняется – в эксклаве нарастает гуманитарная катастрофа. Израиль, заявляя о том, что контролирует от 75% до 80% территории сектора Газа, умалчивает, какой ценой это сделано, в том числе не раскрывает количество собственных потерь, и продолжает ежедневные удары по гражданским объектам. Трамп не хотел бы, чтобы подобного рода региональный фон мог каким-то образом нарушить достижение практических договоренностей с Ираном, что также мотивирует Вашингтон выступить с новым предложением о перемирии", - сообщил Турал Керимов.

"В США обеспокоены израильскими планами придать конфликту в секторе Газа региональный характер. Постулат о "семи фронтах", на которых Израиль воюет со своими врагами, никуда не делся. Накануне были очередные израильские удары по Йемену. Только после переговоров Дональда Трампа в Эр-Рияде прекратились израильские удары по Сирии (здесь есть заслуга и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана) – по-видимому, лидеры арабских монархий достигли с США договоренностей по сирийским перспективам, исключающих активное вмешательство Израиля", - добавил востоковед.

Эксперт отметил, что официальных данных по содержанию американского предложения пока нет. "Известно, что речь в проекте перемирия идет про поэтапное освобождение израильтян, которые находятся в руках ХАМАС. Мы видим сообщения в СМИ, что Израиль якобы согласен, по позиции ХАМАС информация противоречивая. Однако так или иначе проект перемирия – это даже не половинчатое решение проблемы, а только гуманитарный акт, который сам по себе не может никаким образом урегулировать ситуацию. США ведь не отказались от намерений взять под контроль сектор Газа, Израиль тоже по-прежнему хочет контролировать эксклав, и оба варианта не дают ответа на вопрос, что делать с 2,5 млн палестинцев, которые там находятся", - обратил внимание он.

"Американское предложение не подразумевает разоружения ХАМАС, хоть его и требуют большинство игроков, в первую очередь Палестинская национальная автономия и Египет (насколько можно судить по открытым источникам, нечто подобное предлагает саудовско-французский план по стабилизации ситуации в Палестине). Из-за этого непонятно, как же ситуация будет развиваться дальше, когда и если перемирие будет организовано. Единственное, что изменилось – ХАМАС теперь ведет прямые переговоры с американцами, чего не было на протяжении 15 лет. Однако конфликт все еще находится в стадии эскалации, а ситуация деградирует. Возможно, перемирие как-то зафиксирует ту гуманитарную катастрофу, которая происходит в секторе Газа, но принципиально лучше из-за него не станет", - предупредил Турал Керимов.

"Таким образом, сейчас у американской стороны, предлагающей просто приостановить боевые действия, нет ответа на ключевой вопрос: что дальше? Ни у кого ответа нет. Главная цель, заявленная администрацией Трампа – заставить палестинцев уехать – сохраняется. По сути дела, это этническая чистка, попытка освободить территорию от коренного населения для того, чтобы впоследствии ее колонизировать и аннексировать. Видимо, именно этого и будут дальше добиваться, независимо от перемирий, Биньямин Нетаньяху и Вашингтон – теми способами, которые им покажутся верными и доступными", - заключил советник медиагруппы "Россия сегодня".