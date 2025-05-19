ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие – СМИ

Израиль и ХАМАС согласны на предложенное Штатами прекращение огня в Газе на 60 дней. Уиткофф проинформирован о том, что стороны приняли предложение, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник.

Палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли предложение о прекращении огня, ранее представленное сторонам конфликта в Газе спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

По данным телеканала Al Arabiya, который ссылается на источник, Уиткофф получил данные о том, что обе стороны конфликта приняли предложение о перемирии. Вскоре о 60-дневной остановке боевых действий в анклаве объявит американский президент Дональд Трамп.

Информация портала Quds, близкого к ХАМАС, не подтверждает сведений Al Arabiya. По данным портала, палестинские радикалы продолжают изучать предложение Уиткоффа и не пришли к решению.

Отметим, что Израиль, согласно заявлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, принимает предложенный Уиткоффом план.