ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие – СМИ

Палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли предложение о прекращении огня, ранее представленное сторонам конфликта в Газе спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
По данным телеканала Al Arabiya, который ссылается на источник, Уиткофф получил данные о том, что обе стороны конфликта приняли предложение о перемирии. Вскоре о 60-дневной остановке боевых действий в анклаве объявит американский президент Дональд Трамп.
Информация портала Quds, близкого к ХАМАС, не подтверждает сведений Al Arabiya. По данным портала, палестинские радикалы продолжают изучать предложение Уиткоффа и не пришли к решению.
Отметим, что Израиль, согласно заявлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, принимает предложенный Уиткоффом план.