Вестник Кавказа

В ХАМАС изучают предложение Уиткоффа по перемирию в Газе

В ХАМАС изучают предложение Уиткоффа по перемирию в Газе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ХАМАС сообщили, что новое предложение по перемирию в Газе от Уиткоффа получено. Идет процесс изучения предложения.

Палестинское движение ХАМАС занято изучением нового предложения, касающегося прекращения огня в секторе Газа, которое ранее поступило от спецпосланика США Стивена Уиткоффа.

"Руководство ХАМАС получило новые предложения от Уиткоффа и внимательно их изучает на предмет соответствия интересам жителей Газы, а также чтобы они привели к постоянному прекращению огня"

– ХАМАС

Накануне спецпосланник сообщал, что намерен передать ХАМАС и Израилю новые предложения по урегулированию ситуации. По данным портала Ynet, США предложили на 60 дней остановить огонь в Газе. Палестинское движение должно в течение недели освободить 10 заложников и передать останки 18 погибших ранее заложников. Израиль должен освободить палестинских заключенных, списки были утверждены ранее. Также в условиях по перемирию говорится о возобновлении поставок в анклав гуманитарной помощи через ООН и другие международные организации.

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