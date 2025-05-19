В ХАМАС изучают предложение Уиткоффа по перемирию в Газе

Палестинское движение ХАМАС занято изучением нового предложения, касающегося прекращения огня в секторе Газа, которое ранее поступило от спецпосланика США Стивена Уиткоффа.
"Руководство ХАМАС получило новые предложения от Уиткоффа и внимательно их изучает на предмет соответствия интересам жителей Газы, а также чтобы они привели к постоянному прекращению огня"
– ХАМАС
Накануне спецпосланник сообщал, что намерен передать ХАМАС и Израилю новые предложения по урегулированию ситуации. По данным портала Ynet, США предложили на 60 дней остановить огонь в Газе. Палестинское движение должно в течение недели освободить 10 заложников и передать останки 18 погибших ранее заложников. Израиль должен освободить палестинских заключенных, списки были утверждены ранее. Также в условиях по перемирию говорится о возобновлении поставок в анклав гуманитарной помощи через ООН и другие международные организации.