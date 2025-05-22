Израильская армия ударила по 200 объектам ХАМАС в Газе

Войска ЦАХАЛ атаковали многочисленные цели на территории сектора Газа, ударив по складам оружия и коммуникациям ХАМАС.

Подразделения израильской армии за два последних дня нанесли удары по более чем 200 целям в Газе, отмечает пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно информации пресс-службы ЦАХАЛ, израильские войска ударили по складам оружия, ракетным системам, шахтам, тоннелям, а также военным ХАМАС.

Отмечается, что на севере палестинского анклава израильские военные ударили по зданию, где действовали военные элитного подразделения "Нухба", один из элитных бойцов был уничтожен.

Напомним, что Израиль ранее начал операцию "Колесницы Гидеона", целью которой является полное уничтожение ХАМАС, а также освобождение заложников.