Вестник Кавказа

Израильская армия ударила по 200 объектам ХАМАС в Газе

Израильская армия ударила по 200 объектам ХАМАС в Газе
© Фото: ЦАХАЛ
Войска ЦАХАЛ атаковали многочисленные цели на территории сектора Газа, ударив по складам оружия и коммуникациям ХАМАС.

Подразделения израильской армии за два последних дня нанесли удары по более чем 200 целям в Газе, отмечает пресс-служба ЦАХАЛ. 

Согласно информации пресс-службы ЦАХАЛ, израильские войска ударили по складам оружия, ракетным системам, шахтам, тоннелям, а также военным ХАМАС. 

Отмечается, что на севере палестинского анклава израильские военные ударили по зданию, где действовали военные элитного подразделения "Нухба", один из элитных бойцов был уничтожен. 

Напомним, что Израиль ранее начал операцию "Колесницы Гидеона", целью которой является полное уничтожение ХАМАС, а также освобождение заложников.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1085 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.