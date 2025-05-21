Вестник Кавказа

Хуситы атаковали Израиль ракетами и беспилотниками

Хуситы атаковали Израиль ракетами и беспилотниками
© Фото: Efi Sharir/Creative Commons Attribution 4.0
Хуситы нанесли ряд ударов по целям в Израиле, применив беспилотники и ракеты. В военно-политическом движении добиваются отказа Израиля от операции в Газе.

Йеменские хуситы нанесли удары по целям в Израиле с использованием ударных дронов и баллистических ракет, сообщают СМИ. 

Сообщается, что удары были нанесены по аэропорту Бен-Гурион. Хуситы применили ракету "Зульфикар". Военно-политическое движение также использовало БПЛА для ударов в Хайфе. 

Хуситы мотивировали атаки желанием принудить Тель-Авив к прекращению военной операции в секторе Газа. 

Отметим, что в мае военные структуры йеменского движения неоднократно атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле.

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