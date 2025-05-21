Хуситы атаковали Израиль ракетами и беспилотниками

Хуситы нанесли ряд ударов по целям в Израиле, применив беспилотники и ракеты. В военно-политическом движении добиваются отказа Израиля от операции в Газе.

Йеменские хуситы нанесли удары по целям в Израиле с использованием ударных дронов и баллистических ракет, сообщают СМИ.

Сообщается, что удары были нанесены по аэропорту Бен-Гурион. Хуситы применили ракету "Зульфикар". Военно-политическое движение также использовало БПЛА для ударов в Хайфе.

Хуситы мотивировали атаки желанием принудить Тель-Авив к прекращению военной операции в секторе Газа.

Отметим, что в мае военные структуры йеменского движения неоднократно атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле.