Вестник Кавказа

Израиль усилит меры безопасности в посольствах

Израиль усилит меры безопасности в посольствах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тель-Авив введет дополнительные меры безопасности в своих дипломатических представительствах в разных странах мира.

Власти Израиля введут дополнительные меры безопасности в посольствах по всему миру после убийства двух дипломатов в Вашингтоне, сообщил премьер Биньямин Нетаньяху. 

"Я распорядился усилить меры безопасности в израильских дипломатических миссиях по всему миру"

– Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху принес соболезнования семьям погибших, назвав произошедшее актом антисемитизма. 

Напомним, что вечером 21 мая двое сотрудников посольства Израиля в США были убиты в результате стрельбы у Столичного еврейского музея в Вашингтоне. Подозреваемый задержан, проводится расследование.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1105 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.