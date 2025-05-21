Израиль усилит меры безопасности в посольствах

Тель-Авив введет дополнительные меры безопасности в своих дипломатических представительствах в разных странах мира.

Власти Израиля введут дополнительные меры безопасности в посольствах по всему миру после убийства двух дипломатов в Вашингтоне, сообщил премьер Биньямин Нетаньяху.

"Я распорядился усилить меры безопасности в израильских дипломатических миссиях по всему миру"

– Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху принес соболезнования семьям погибших, назвав произошедшее актом антисемитизма.

Напомним, что вечером 21 мая двое сотрудников посольства Израиля в США были убиты в результате стрельбы у Столичного еврейского музея в Вашингтоне. Подозреваемый задержан, проводится расследование.