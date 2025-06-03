США выходят из ЮНЕСКО

Америка выйдет из ЮНЕСКО (специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры) – такое решение президента Дональда Трампа анонсировали в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО, соответствующее заявление сделала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Она также озвучила причины такого радикального решения: по ее словам, ЮНЕСКО поддерживает инициативы, которые не соответствуют ценностям голосовавших за Трампа избирателей.

"Президент Трамп принял решение вывести США из ЮНЕСКО, которая поддерживает прогрессивные, вызывающие разногласия культурные и социальные инициативы, полностью противоречащие разумной политике, за которую американцы голосовали в ноябре"

– Анна Келли

Напомним, в составе ЮНЕСКО 194 страны. К организации также относятся 12 ассоциированных членов, не являющихся субъектами международных отношений.

Во время своего первого срока Трамп уже выводил США из ЮНЕСКО – это произошло 31 декабря 2018 года. Америка вернулась в состав организации при президенте Джо Байдене 10 июля 2023 года.

Дата основания ЮНЕСКО – 16 ноября 1945 года. В этот день был подписан устав организации.

Почему Трамп против ЮНЕСКО?

Американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что повторный выход США из ЮНЕСКО ожидался после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

"Нет ничего неожиданного в том, что Дональд Трамп вновь прекращает участие США в ЮНЕСКО, потому что, как мы знаем, он уже так поступал в 2018 году. Как и тогда, сейчас Трамп обвиняет ЮНЕСКО в том, что организация продвигает ультралиберальную расово-гендерную повестку, в частности, требует от стран-участниц бороться с расизмом, с белым превосходством и так далее, что, конечно, не нравится многим американским правым", - прежде всего сказал он.

"Также ЮНЕСКО обвиняют в том, что она реализует антиизраильский подход, то есть поддерживает Палестину и довольно жестко критикует Израиль в контексте того, что израильские власти делают в секторе Газа и на других палестинских территориях. По этим двум причинам вполне логично, что Дональд Трамп в очередной раз принимает решение о выходе США из ЮНЕСКО", - продолжил Малек Дудаков.

"Это далеко не первая международная организация, из которой Трамп вывел США после начала второй президентской каденции. Как мы знаем, уже был выход из Всемирной организации здравоохранения и из Комитета по правам человека при ООН. Сейчас уже стоит вопрос, что будет в целом с Организацией Объединенных Наций – мы слышим много заявлений со стороны администрации Трампа о том, что она может подсократить американское финансирование бюджета ООН", - отметил американист.

"В целом, работа США в международных организациях, созданных в послевоенный период, для Трампа не приоритетна. Он ко всей международной бюрократии относится резко негативно. Я думаю, что выход из ЮНЕСКО – далеко не последнее такое решение в рамках работы с международными институтами, которое мы увидим со стороны администрации Трампа", - заключил Малек Дудаков.