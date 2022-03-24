Кто такие гляциологи и почему 2025-й объявлен ЮНЕСКО годом сохранения ледников?

Ученые бьют тревогу из-за выбросов парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива. По данным нового исследования, опубликованного в журнале Science, 40% ледников обречены на таяние. Расскажем, почему сейчас научные исследования гляциологов обрели особую значимость.

Что такое гляциология?

Гляциология — наука о льдах и ледниках, изучающая их формирование, движение и влияние на климат и окружающую среду. Исследование ледников помогает понять степень изменения климата на планете, так как они очень чувствительны к колебаниям температуры.

Чем опасно таяние ледников?

Масштабное сокращение ледяного покрова Земли приведет к повышению уровня моря, что подвергнет риску миллионы людей, живущих в прибрежных районах. Это повлечет массовые перемещения населения и затронет миллиарды людей, а также отрицательно скажется на одной из важнейших отраслей мировой экономики — сельском хозяйстве.

Исследование Science основывалось на данных по 200 тыс. ледников по всему миру, за исключением Гренландии и Антарктиды, и использовало восемь различных типов ледников на основе фактических наблюдений. Оно показало, что таяние ледников на Земле происходит неравномерно — ледники сокращаются медленнее в Скандинавских горах, Исландии, на Аляске. Там потепление компенсируется большим количеством осадков в виде снега.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ледники Кавказа

На Кавказе ситуация иная: летом все больше малооблачных дней, увеличивается приток солнечной радиации и температура растет. Зимой же снега все меньше. И ледникам неоткуда компенсировать летние потери массы. Так описывает состояние кавказских ледников кандидат географических наук, заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Павел Торопов.

По словам профессора географии и геоинформатики факультета международных отношений СКФУ, доктора географических наук Алексея Лысенко, кавказские ледники отступают с разной скоростью:

Ледник Алибек в Тебердинском национальном парке отступает по 10-50 метров, а иногда и по 100-200 метров в год. Это очень быстро

Таким образом становится понятно, почему Всемирная метеорологическая организация и ЮНЕСКО объявили 2025 год Международным годом сохранения ледников.

Как сохранить белые шапки Эльбруса под воздействием изменения климата?

Важнейшая часть ландшафта Северного Кавказа — горы и ледники — сфера научного интереса российских гляциологов. Особая точка притяжения их исследований — Эльбрус, изучению которого посвящаются научные монографии и диссертации. По худшим предположениям российских ученых, оледенение Кавказа может прекратиться к 2100 году. Однако они не считают это апокалипсисом - это в первую очередь касается вопроса адаптации людей к новым условиям жизни, вызванными изменением климата.

Не менее важными гляциологи считают вопросы безопасности. Изучение ледников помогает предупредить катастрофы вроде той, что унесла жизнь съемочной группы Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кавказ и особенно область Приэльбрусья, благодаря своей отличной инфраструктуре, являются основным фронтом для научных изысканий российских гляциологов. Они проводят свои исследования на трех ледниках — Гарабаши, Микельчиран и Джанкуат. Последний стал научной базой гляциологов МГУ. Результаты их наблюдений ежегодно отправляются во Всемирную службу мониторинга ледников в Цюрихе.

По данным ученых, площадь оледенения на Кавказе за последние 60 лет сократилась почти на 30%. Плохо то, что скорость, с которой тают ледники, постоянно растет, и к 2100 году их общая площадь может сократиться на 60-80% по сравнению с 1960-м годом. Это может сказаться на положении с питьевой водой в горных районах, так как именно ледники Эльбруса питают реки Кубань, Баксан и другие.

В связи с важностью исследований как зарубежных так и российских гляциологов, указывающих на стремительный рост количества исчезающих ледников, ООН приняла резолюцию, в которой изучению этих проблем отводится особая роль. На помощь российским ученым пришли специалисты АО «Терра Тех», компании холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Они провели мониторинг ледников Кавказа с помощью спутниковых снимков высокого разрешения, полученных с орбитальных спутников дружественных государств. Теперь изучение поведения ледников ведется как на земле, так и из космоса.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто такие гляциологи?

Гляциология требует хорошей физической подготовки. Работа на ледниках предполагает и физическую выносливость, и строгое соблюдение правил безопасности. Ученому-гляциологу необходимо овладеть основными альпинистскими навыками для походов в горы, ведь подъем на ледники Эльбруса достигает 5,5 тысячи метров. Акклиматизация и адаптация к условиям высокогорья также остаются немаловажными условиями деятельности ученых.

В обязанности гляциолога входят полевые исследования (экспедиции в удаленные районы расположения ледников), климатические исследования (анализ данных с метеостанций), моделирование будущих климатических изменений, а также научные публикации. Изменения климата в последние десятилетия придают профессии гляциолога особую важность и востребованность.