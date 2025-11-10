США ввели очередные санкции против Ирана

Вашингтон сегодня сообщил о расширении санкционного перечня по Ирану. "Черный список" увеличился на 32 позиции – эта цифра включает как физических, так и юридических лиц.

Очередные санкции вводятся Америкой против Ирана, соответствующее сообщение распространил Минфин США.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США вводит санкции в отношении 32 физических и юридических лиц, базирующихся в Иране, ОАЭ, Турции, Китае, Индии, Германии и Украине"

– Минфин США

В ведомстве пояснили, что ставшие подсанкционными люди и организации так или иначе участвуют в работе сетей по закупке компонентов для производства баллистических ракет и беспилотников в Исламской Республике.

В числе прочих под рестрикциями оказались разные структуры в ИРИ, Турции и ОАЭ, которые оказывали содействие при поставках из Китая компонентов для изготовления топлива для боевых ракет.

В министерстве резюмировали, что с помощью санкций Вашингтон уничтожает систему закупок ключевых компонентов, например, уже упомянутых прекурсоров ракетного топлива, и закрывает доступ тех, кто оказывает содействие Ирану, к финансовой системе США.