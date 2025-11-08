США смягчили санкции в отношении Сирии

Вашингтон объявил о смягчении санкций в отношении Дамаска. Накануне из санкционных списков США были исключены президент САР на переходный период и глава МВД.

Соединенные Штаты приняли решение смягчить санкционный режим в отношении Сирии. Об этом информирует 10 ноября американский Минфин.

"США больше не применяют всеобъемлющие санкции в отношении Сирии... Транспортировка в Сирию или внутри Сирии большинства базовых товаров гражданского назначения, произведенных в США, а также программного обеспечения и технологий, разрешена без получения лицензии"

– Минфин США

Напомним, на прошлой неделе Совбез ООН решил отменить санкции, действовавшие в отношении президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Накануне США исключили его и главу МВД страны из своих санкционных списков.