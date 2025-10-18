Вестник Кавказа

Дамаск намерен добиться полной отмены санкций

Новый флаг Сирии на сирийском посольстве
Ахмед аш-Шараа заявил о планах добиться полной отмены рестрикций в отношении Дамаска для стабилизации экономики Сирии.

Лидер Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что Дамаск нацелился на полную отмену санкций против арабской республики. 

"Мы вступили в последний этап борьбы с несправедливыми санкциями, которая завершится их полной отменой. Это необходимо для налаживания сотрудничества с другими государствами, обеспечения стабильности и экономического подъема"

– Ахмед аш-Шараа

Как отмечает издание Al Nahar, заявление было сделано в рамках визита аш-Шараа в США, где временный глава арабской республики встретился с представителями сирийской диаспоры. Он призвал представителей диаспоры принять участие в процессе восстановления разоренной после длительной войны страны. 

Власти страны объявили 2026 год "годом восстановления Сирии". Дамаск планирует вовлечь в процесс восстановления страны сирийцев, которые находятся за границей.

