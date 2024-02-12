США согласились с наступлением Израиля на Рафах

Власти США потребовали от Израиля плана по вторжению в Рафах с учетом «гуманитарного компонента». Ранее Байден отговаривал Нетаньяху от вторжения в город.

Вашингтон обратился с просьбой к израильскому руководству разработать план наступления на Рафах с учетом «гуманитарного компонента».

При этом особо подчеркнуто, что военные планы должны учитывать гуманитарную ситуацию в городе.

Данный план, по мнению Вашингтона пригодится в случае начала военного вторжения в город. В то же время стоит отметить, что в ходе состоявшихся переговоров между первыми лицами стран, президент США отговаривал главу израильского правительства от вторжения в Рафах.

Аналогичной точки зрения придерживается и глава британского правительства, по словам которого, атака на Рафах приведет к «разрушительным гуманитарным последствиям».