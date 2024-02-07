Военная операция в Газе продлится долго – глава ЦАХАЛ

Израиль не уйдет из Газы пока все пленники Хамас не вернутся домой, а сама террористическая группировка не будет ликвидирована. Об этом заявил глава Армии обороны Израиля.

Глава Армии обороны Израиля заявил о том, что военная операция в Газе завершится не ранее, чем заложники вернулся из плена, мирные жители в свои дома, а руководство палестинского радикального движения ХАМАС будет ликвидировано.

«Мы готовимся к тому, что боевые действия будут продолжаться еще долгое время. Мы ведем борьбу уже 4 месяца, но нам предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем мы сможем достичь целей войны»

– начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

По его словам, ЦАХАЛ не остановится до тех пор, пока в Газе не останется террористов.

«У нас есть планы, и мы выберем правильное время и правильный способ их осуществления»

– начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Далее он отметил, что гордится недавней операцией благодаря которой удалось спасти двух заложников. В тоже время Халеви отметил, что были и другие попытки, которые не увенчались успехом.