Франция ввела санкции против Израиля

Французское руководство запретило въезд на территорию страны 28 гражданам Израиля. Их обвинили в насилии по отношению к гражданам Палестины.

Официальный Париж выразил обеспокоенность судьбой граждан Палестины, проживающих на Западном берегу. Французские власти обвинили почти три десятка израильских поселенцев в экстремизме и ввели санкции против них.

«Эти меры вводятся, так как в последние месяцы возросло насилие, применяемое поселенцами в отношении палестинского населения. В этой связи 28 израильским поселенцам-экстремистам запрещен въезд на территорию Франции»

– МИД Франции

Далее в заявлении подчеркнуто, что таким образом Франция отмечает недопустимость применения насилия к гражданам Палестины. Также отмечается, что Париж будет добиваться расширения действия санкций на уровень всего Евросоюза.

Кроме того, в заявлении содержится призыв к руководству еврейского государства наказать виновников.