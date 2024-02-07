Иран попросил ФИФА отстранить Израиль от международных турниров

Иранская федерация футбола направила письмо в ФИФА с призывом отстранить израильские национальные команды от участия в международных соревнованиях.
В FFIRI считают, что таким образом Израиль должен ответить за свои действия в секторе Газа.
"Федерация направила письмо в ФИФА и потребовала бойкота израильского футбола. Иран обращается с призывом к ФИФА и входящим в неё национальным ассоциациям относительно бесчеловечных действий, осуществляемых в Палестине, и совершения военных преступлений в секторе Газа"
– иранская федерация
Ранее против участия израильских сборных в состязаниях, проводимых под эгидой ФИФА, выступили федерации Бахрейна, Йемена, Иордании, Ирака, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Омана, Палестинаы, Саудовской Аравии и Сирии. С соответствующей просьбой ближневосточные страны также обратились в УЕФА.