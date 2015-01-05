США раздумывают над торговой сделкой с Индией

Президент США допустил, что в скором времени страна заключит торговое соглашение с Индией. По его словам, эта сделка позволит американским компаниям конкурировать на их рынке.
Следующей страной, с которой Соединенные Штаты могут заключить торговую сделку, может стать Индия. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
"Мы, возможно, заключим сделку с Индией. Это будет совершенно иное соглашение, которое позволит нам конкурировать на их рынке"
– глава Белого дома
Он обратил внимание на то, что Индия сейчас фактически никого не пускает, но в скором времени это изменится.
"Думаю, что это изменится. И если так, то у нас будет сделка с гораздо более низкими пошлинами"
– американский лидер
Он добавил, что сделка с Индией может стать новым шагом в реализации его политики, направленной на открытие рынков других стран для компаний из США.