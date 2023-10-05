США предрекли распад НАТО, если Трамп вновь станет президентом

Издание The New York Times заявило, что если Дональд Трамп снова станет главой США, НАТО может исчезнуть.

В случае, если Америка снова выберет Дональда Трампа президентом страны, альянсу НАТО может грозить распад. Об этом сообщила газета The New York Times на своей странице.

«Дональд Трамп дал понять, что рассматривает НАТО как причину оттока американских ресурсов»

- The New York Times

Издание подчеркивает, что такой точки зрения экс-глава США придерживается уже несколько десятков лет.

Также газета заявила, что Трамп не раскрывает все свои истинные планы по изменению политики страны.