Палата представителей США не работает: станет ли Трамп ее спикером?

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США озаботились поиском нового спикера Палаты представителей после того, как во вторник большинством голосов прежний спикер Кевин Маккарти был отправлен в отставку. Почему сместили Маккарти и кто возглавит нижнюю палату Конгресса - рассказываем в этом материале.

Что такое палата представителей США

Согласно американской конституции, Палата представителей - это законодательный орган, который создает и принимает законы. Палата представителей - одна из палат конгресса (вторая - сенат), в которой не более 435 членов, представляющих 50 американских штатов. Руководит Палатой спикер (до недавнего времени Кевин Маккарти). Лидеры большинства и меньшинства американской Палаты отстаивают интересы Демократической и Республиканской партий.

Сегодня в нижней палате Конгресса большинство - это республиканцы, их 221. Демократов меньшинство - 212 человек.

Как Маккарти отправили в отставку?

Во вторник восемь крайне правых членов Республиканской партии поддержали демократов, чтобы обеспечить большинство в голосовании по отставке спикера Маккарти. Спикер Палаты представителей был отстранен от исполнения обязанностей впервые в истории Конгресса США. Отставка Маккарти продемонстрировала глубокий раскол в парламенте и сомнения в том, что кто-либо сможет совладать с неуправляемым республиканским большинством.

Почему спикера отправили в отставку?

Бунт против Маккарти организовал член Палаты представителей от штата Флорида, Мэтт Гетц, республиканец, как и сам Маккарти. Причиной недовольства стала готовность Маккарти заручиться поддержкой демократов для того, чтобы обеспечить краткосрочную сделку об ассигнованиях и избежать шатдауна. Кроме того, Гетц считает, что Маккарти в тайне договорился с президентом Байденом о предоставлении финансирования Украине.

Недовольство Кевином Маккарти крайне правые консерваторы, в том числе и Гетц, высказывали с самого момента его назначения на должность спикера в январе 2023 года. Его считали слишком мягким, в частности, из-за неспособности потребовать более жестких ограничений бюджета и готовности пойти на повышение потолка госдолга с тем, чтобы избежать дефолта. Но теперь и сам Гетц объект критики из-за своей сделки с демократами.

Динара Хаирова

Палата представителей не работает?

Пока не будет избран новый спикер (Маккарти уже заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру) работа нижней палаты Конгресса парализована. Патрик Макгенри, на данный момент исполняющий обязанности спикера, был назначен сразу после того, как Маккарти был отстранен. Однако его деятельность как спикера ограничена. Основной задачей Макгенри будет обеспечить нового постоянного спикера Палате представителей.

Чем чревата приостановка работы Палаты представителей?

Решение отстранить Маккарти было принято всего через несколько дней, после того как Палате представителей удалось предотвратить шатдаун. Решение в отношении финансирования было принято временное, и 17 ноября законодателям придется так или иначе договориться и утвердить расходы, иначе шатдаун все-таки случится. Однако едва ли решения по расходами будут приниматься без нового спикера Палата представителей.

Кроме того, согласно данным опросов, уверенность американских граждан в своем правительстве на фоне происходящих в Конгрессе событий падает.

Трамп станет новым спикером?

Чтобы стать спикером, членом Конгресса быть необязательно. Поэтому появились слухи о том, что, возможно, Дональд Трамп станет новым спикером Палаты представителей. Технически это возможно, тем не менее сам бывший президент Трамп заявил, что сейчас он целиком и полностью сосредоточен на том, чтобы побороться за кресло президента.

Кто станет новым спикером?

Лидеры обеих партий, Республиканской и Демократической, должны решить, когда она будут готовы проголосовать за нового спикера. Каждая из партий должна представить своего кандидата.

У демократов такой кандидат есть: Хаким Джеффрис, который вместе с Маккарти боролся за должность в январе 2023 года.

У республиканцев единого кандидата нет ввиду существующих внутри партии разногласий. Поскольку Патрик Макгенри уже исполняет обязанности спикера, у него есть определенные преимущества, тем не менее он может и не быть избран большинством.

Среди других возможных кандидатов - республиканец Джим Джордан, который уже объявил о своем намерении заменить Маккарти. Стивен Скэлис, лидер большинства в Палате представителей, тоже готов бороться за должность.