Шатдаун в США 2023: что это такое и чем он грозит?

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В начале лета США едва не оказались на грани дефолта из-за проблем с госдолгом, и вот теперь накануне нового финансового года американскому правительству грозит шатдаун, а госслужащие рискуют остаться без зарплаты. Расскажем, что такое шатдаун, что его спровоцировало и чем он грозит.

Что такое шатдаун?

Шатдаун - это временная приостановка работы правительства. Согласно американской конституции, все финансовые решения правительства одобряются или не одобряются Конгрессом (парламентом). Ежегодно Конгресс должен одобрить список дискреционных расходов, которые не являются обязательными по закону, до 1 октября - начала финансового года в США - иначе у правительства закончатся средства. Если Конгресс не проголосует за одобрение дискреционных расходов, наступает дефицит финансирования и правительство отправляет государственных работников в отпуск без оплаты, в том числе и значительную часть федерального правительства.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что ведет к шатдауну 2023?

Любой законопроект в США начинает свой путь в соответствующих комитетах, прежде чем быть одобренным Палатой представителей и Сенатом, а затем и президентом. Рассмотрением и одобрением дискреционных расходов занимается Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США (одна из палат парламента, вторая – Сенат; Палата и Сенат вместе образуют Конгресс).

Всего законопроектов об ассигнованиях (то есть дискреционных расходах) 12 и все они касаются разных федеральных агентств США - особых правительственных организаций, исполняющих определенные функции.

В этом году Конгресс из-за разногласий по поводу необязательных расходов не успевает одобрить все 12 законопроектов. На 27 сентября Палата представителей одобрила только один из 12 законопроектов, касающийся расходов на военное и жилищное строительство. Сенат не одобрил ни одного.

Динара Хаирова

Кто против расходов в США?

Когда в июне в США столкнулись с необходимостью повысить потолок госдолга, республиканцы Палаты представителей заключили сделку с Белым домом на сокращение расходов в ближайшие два года. Сделка должна была обеспечить беспрепятственное одобрение законопроектов на ассигнование этой осенью, однако стремясь удовлетворить требование наиболее консервативных членов своей (Республиканской) партии, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти позволил Комитетам по ассигнованиям установить расходы ниже, чем те, что прописаны в сделке.

Динара Хаирова

Когда начнется шатдаун?

Если Конгресс в последнюю минуту внезапно не решит проблему, то шатдаун в Америке начнется в 12 часов дня 1 октября. Неизвестно, сколько он продлится, учитывая текущие разногласия и партийное разделение в американском парламенте: у республиканцев небольшое большинство в Палате представителей, а Сенат контролируют демократы. Разногласия присутствуют даже среди республиканцев Палаты представителей.

Сколько людей останется без зарплаты в США?

Во время шатдауна федеральное правительство не сможет выплачивать зарплаты 4 миллионам сотрудников. Сотни тысяч из них временно прекратят ходить на работу. Среди тех, кто останется без зарплат - почти два миллиона военнослужащих и еще два миллиона гражданских госслужащих в самых разных сферах - от науки до туризма. Все они получат зарплаты после того, как шатдаун прекратится.

Президент Джо Байден и члены Конгресса продолжат получать зарплату, как того требует закон.

Средняя зарплата госслужащего в США - от $55 до $65 тыс. в год, но многие получают не более $31 тыс. в год.

Чем шатдаун грозит экономике США?

Возможный шатдаун повлияет на экономику США в трех аспектах:

Если производство будет остановлено на долгий период из-за вынужденного ”отпуска” сотрудников, по ВВП США будет нанесен удар, хотя и незначительный. Шатдаун может отрицательно повлиять на американскую экономику из-за задержки выплат компаниям и подрядчикам, которые, в свою очередь, могут расторгнуть контракты. Шатдаун может негативно сказаться на предоставлении госуслуг частному сектору: будут наблюдаться задержки в лицензировании, выдаче разрешений и кредитов.

Чем дольше длится шатдаун, тем сильнее его влияние на экономику страны.

Шатдаун - частое явление

Несмотря на определенную панику в американском парламенте и обществе, шатдаун далеко не редкость в политической истории страны. C 1981 года американский парламент пережил 10 шатдаунов.

Последний шатдаун случился при президенте Дональде Трампе в 2018-2019 годах.

Самый длинный из всех, чуть более месяца, был спровоцирован желанием Трампа получить финансирование на строительство стены вдоль американской границы с Мексикой, которое так и не было удовлетворено.