Шатдаун в США: Белый дом призвал готовиться к худшему

В США все же возможен шатдаун – несмотря на то, что ранее президент Джо Байден заявил о согласовании Конгрессом расходов бюджета. По данным источников, Белый дом призывает ведомства подготовиться к приостановке работы.

Работа американского правительства может быть прекращена из-за отсутствия согласия законодателей по параметрам бюджета, об этой угрозе, по данным источников, Белый дом предупредил некоторые ведомства.

Как сообщает Bloomberg, его административно-бюджетное управление рекомендовало некоторым властным структурам продумать план на случай остановки финансирования.

Напомним, закон о временном финансировании американского правительства Байден подписал в ноябре. В случае если новых договоренностей достичь не удастся, с 20 января работа правительства будет парализована.

Шатдаун – что это?

Шатдаун в США – вынужденное прекращение работы правительства. Он происходит, когда Конгрессу не удается вовремя согласовать средства на необязательные расходы. Несколько миллионов сотрудников правительства во время шатдауна не смогут получать зарплаты.

Шатдауны в Америке происходят регулярно. С 1981 года они случались уже 10 раз.