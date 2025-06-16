США назвали красную черту для Ирана – СМИ

США могут вступить в конфликт с Ираном только в случае нападения на американских военных в регионе, сообщили в администрации Белого дома, пишет портал Axios.

США по-прежнему не намерены вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана, но эта позиция Белого дома также имеет свои красные линии, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Администрация президента США Дональда Трампа сообщила нескольким ближневосточным союзникам, что не планирует активно вовлекаться в войну между Израилем и Ираном, пока Иран не нацелится на американцев… если Иран нападет на американцев, он пересечет красную линию"

- Axios

Белый дом надеется, что этот месседж все же дойдет до Тегерана и послужит сдерживающим фактором для иранского руководства, которое пока очень осторожно в этом плане, добавил неназванный арабский дипломат.

Напомним, ранее мы писали о том, что американский президент со скепсисом относится к идее втягивания США в конфликт Израиля и Ирана. Он полагает, что такие действия Вашингтона лишь приведут к его расширению за пределы нынешних воюющих сторон и перейдет в фазу "изнурительной бесконечной войны без четкой конечной цели".