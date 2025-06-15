США и Иран могут вернуться за стол переговоров в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп на фоне разгоревшегося конфликта Израиля и Ирана решил вернуться к переговорам с ИРИ по ее ядерной программе – он уже поручил своей команде организовать встречу с иранскими чиновниками.

США и Иран обсуждают возможность встречи Уиткоффа и Аракчи на этой неделе, пишет портал Axios. Президент США Дональд Трамп уже распорядился о том, чтобы контакт с иранскими официальными лицами был установлен как можно скорее.

Накануне через посредников состоялись первые контакты между представителями США и Ирана, и Вашингтон планирует провести на этой неделе встречи спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения на этой неделе встречи посланника США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи"

- Axios

Президент США Дональд Трамп уже поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает телеканал CNN.

Также Дональд отдал распоряжение Совету национальной безопасности собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома, сообщил Fox News.

Чего хочет Иран?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Тегеран настроен сейчас на скорейшее возобновление переговоров, как только будут остановлены боевые действия с Израилем.

"Недаром мировые СМИ пишут о том, что Иран по разным каналам запросил возможность продолжения переговоров по ядерной сделке. Для этого он через арабских соседей вышел на контакт и с США, и с Израилем. Иранская сторона уже заявляет о том, что будет гарантировать невозможность создания ядерного оружия при сохранении условий для работы с мирным атомом", - прежде всего сказал он.

"Израиль за эти дни разрушил многие ядерные объекты Ирана, и общая ситуация для Тегерана сейчас не выигрышная. Та часть иранского руководства, которая всегда выступала за переговоры с американцами и решение ядерной проблемы, в этих сложных для Ирана условиях хочет все-таки заключить мир с Израилем. В то же время в Иране есть много политиков, которые не хотят никаких договоров и соглашений по ядерной проблеме, выступают за продолжение боевых действий против Израиля и настаивают на создании атомной бомбы", - сообщил востоковед.

"В настоящее время, в том числе в связи с нанесенным ядерной инфраструктуре ущербом, доминирует позиция той части иранского истеблишмента, которая за переговоры с США. Пока что необходимо провести консультации с американцами, именно это запрашивает иранская сторона, и еще не ясно, чего от них ожидать. Израиль, добившись значительных успехов в уничтожении и ядерных объектов, и военных объектов Ирана, имеет возможности для продолжения атак на те объекты, которые пока уцелели, и Тегерану, конечно, хотелось бы это остановить", - продолжил Владимир Сажин.

"Израиль нацелен на центр по обогащению урана в Фордо. Его основные цеха находятся глубоко под землей и скалами, своими силами израильтяне не смогут их разрушить, им нужны американские противобункерные глубинные бомбы – единственное в мире неядерное средство, способное поражать защищенные цели на значительных глубинах под землей. Трамп пока думает, вручать эти бомбы Израилю или подождать – это тоже один из видов давления на Иран, чтобы принудить его вернуться к переговорам и вести себя так, как нужно США", - обратил внимание эксперт.

Что будет на переговорах после конфликта?

Старший научный сотрудник ИВ РАН выразил уверенность в том, что на возобновленных переговорах США продолжат принуждать Иран к полному отказу от обогащения урана для уверенности, что ИРИ не будет иметь в своем распоряжении ресурсы для создания ядерного оружия.

"Встреча Аракчи и Уиткоффа, о которой идет речь, ничего не решит, она будет иметь формат предварительных консультаций перед полноценным возобновлением переговоров. А на самих переговорах американцы будут настаивать на "нулевом варианте", чтобы по новой ядерной сделке Ирану было полностью запрещено обогащать уран. Таким образом, переговорная ситуация для Тегерана сейчас хуже, чем до начала военного конфликта с Израилем", - оценил Владимир Сажин.

"Тем не менее, иного выхода, кроме переговоров, из иранской ядерной проблемы нет. Иранцы сами много раз говорили, что хотят договориться, потому что никак иначе они не могут себе позволить решить эту проблему. Поэтому Тегеран и отправляет сигналы Вашингтону, что готов говорить. Сейчас, насколько я знаю, наступил небольшой антракт в боевых действиях, и возможно, что дипломаты им воспользуются, чтобы провести консультации, которые должны заложить основу для переговоров", - заключил востоковед.